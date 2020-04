Eva Mendes is niet van plan om foto's van haar kinderen op sociale media te plaatsten, totdat ze een leeftijd hebben bereikt waarop ze toestemming kunnen geven. De actrice, die twee dochters heeft met Ryan Gosling, vertelt een volger op Instagram dat dit een belangrijke grens voor haar is.

Mendes schreef bij een foto dat ze niets op sociale media wil plaatsen over haar directe familie. Een volger vroeg haar vervolgens waarom. "Ik heb altijd een duidelijke grens in mijn hoofd gehad als het om mijn man en kinderen gaat. Ik praat met mate over ze, maar ik plaats geen foto's van ons dagelijks leven", schrijft Mendes.

"Gezien mijn kinderen nog zo klein zijn (haar dochters zijn drie en vijf jaar oud, red.) begrijpen ze niet wat het betekent om een foto te delen, dus heb ik hun toestemming niet. Ik plaats dan ook geen foto's van ze tot ze oud genoeg zijn om mij die toestemming te geven."

Mendes legt ook nogmaals uit waarom ze geen foto's met haar echtgenoot plaatst. "Voor mij en Ryan werkt het beter op deze manier. We willen ons leven graag privé houden."

Mendes en Gosling leerden elkaar kennen op de set van de film A Place Beyond The Pines. Hun dochters werden in 2014 en 2016 geboren.