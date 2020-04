Koningin Elizabeth viert dinsdag haar 94e verjaardag, die er vanwege de huidige coronacrisis heel anders zal uitzien dan gebruikelijk.

Zo klinken er op haar geboortedag geen saluutschoten in verschillende Britse parken, wat normaal gesproken wel het geval is.

Een bron liet aan People weten dat de vorstin dat niet passend vindt in deze tijd, waarin mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Waarschijnlijk is het voor het eerst in de 68 jaar dat Elizabeth op de troon zit dat de saluutschoten niet doorgaan.

Ook Trooping the Colour, de jaarlijkse ceremonie in juni waarmee de verjaardag van de heersende vorst wordt gevierd, is voor dit jaar afgezegd. Traditiegetrouw wordt er een parade gehouden waarbij militaire gardes aan de koningin voorbij marcheren. Langs de route die wordt afgelegd staan normaal gesproken duizenden mensen.

Begin deze maand sprak de koningin in een zeldzame televisietoespraak het Britse volk toe. Ze noemde de coronacrisis "een uitdagende tijd" en probeerde het volk gerust te stellen en hoop te geven. "Betere dagen zullen komen, we zullen elkaar weer ontmoeten."

