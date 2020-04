De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben zondagnacht aan The Sun, Daily Mail, Mirror en Express laten weten dat ze niet meer zullen meewerken aan verzoeken van de Britse tabloids. In een brief aan de betrokken media liet het koppel weten alleen nog in uiterste gevallen via hun advocaten met de tabloids te spreken.

Dat schrijven meerdere Britse media, waaronder The Guardian. In de brief staat dat het koppel "weigert ingezet te worden als betaalmiddel in een economie van clickbait en verdraaiing". Ze beschuldigen de Britse tabloids dat ze verhalen hebben geschreven die "verdraaid, onjuist of zonder reden vijandig zijn".

In diezelfde brief laat het koppel weten andere media nog wel te woord te willen staan.

De Amerikaanse talkshow Good Morning America meldde dit weekend dat het de eerste was die Meghan in een live-interview zou spreken na de verhuizing van het gezin naar de Verenigde Staten. Een woordvoerder van het koninklijk huis laat nu aan onder andere Deadline weten dat het niet om een live-interview gaat, maar om beelden die eerder zijn opgenomen.

De relatie van prins Harry en Meghan met de Britse tabloids ligt al langere tijd onder vuur. Zo sleepte prins Harry in mei 2019 verschillende tabloids voor de rechter die een persoonlijke brief van Markle aan haar vader publiceerden en zijn telefoon afluisterden.