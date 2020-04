Tijdens het benefietconcert One World: Together at Home, dat in de nacht van zaterdag op zondag gehouden werd, trad Taylor Swift op met haar nummer Soon You'll Get Better. Opvallend, want eerder had de zangeres gezegd dat nummer wellicht nooit live te zullen doen.

Swift wilde het nummer voorheen niet live spelen, omdat het heel persoonlijk is. Het nummer komt van Swifts album Lover en is een ode aan haar moeder, bij wie een aantal jaar geleden kanker is geconstateerd.

Volgens Swift is het een van de moeilijkste liedjes geweest om te schrijven. Aan Sirius Xm vertelde de zangeres nog dat het daarnaast ook moeilijk is om het nummer te zingen of er zelfs maar naar te luisteren. Swift maakte bij haar fans dan ook veel los met het optreden.

Aan Variety vertelde ze vorig jaar: "Iedereen houdt van zijn of haar moeder; iedere moeder is belangrijk. Maar voor mij is ze echt de leidende kracht. Bijna elke beslissing die ik maak, overleg ik eerst met haar. Het was dus duidelijk heel heftig om over haar ziekte te praten."

Swift was een van de vele artiesten die tijdens het coronabenefietevenement optraden. Verder deden onder anderen Billy Joe Armstrong, The Rolling Stones, Billie Eilish, Eddie Vedder, Paul McCartney, John Legend en Lizzo mee.

Het evenement, dat in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond, heeft bijna 130 miljoen dollar (ongeveer 120 miljoen euro) aan donaties opgeleverd.