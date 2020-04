Joe Exotic, de hoofdpersoon van Netflix-documentaire Tiger King, deed aan trio's om te voorkomen dat een van zijn twee echtgenoten jaloers zou worden. Dat vertelt journalist en documentairemaker Louis Theroux zondag in The Weekend Australian.

Theroux volgde de 'tijgerkoning' in 2011 zelf enige tijd voor zijn documentaire America's Most Dangerous Pets. Hierdoor kwam hij veel te weten over Exotic.

"In Tiger King zien we dat hij getrouwd is met twee veel jongere mannen. Allebei behoorlijk knap, al mist een van hen - John Finlay - wat tanden", begint Theroux. "Toen ik Joe volgde, had hij ook in een relatie met John en een derde man, Paul, die toen ergens in de twintig was."

Hoewel het privéleven van Exotic niet van belang was voor Theroux' documentaire, ging het er wel af en toe over. "Joe vertelde dat ze alleen maar seks hadden met zijn drieën, om jaloezie tegen te gaan."

Theroux liet verder weten dat hij lichtelijk jaloers is op het succes van Eric Goode's Tiger King. Dat komt mede doordat hij - toen hij Exotic bezocht voor zijn documentaire - doorhad dat er een groter verhaal te vertellen was.

"Ik heb het gevoel dat ik een kans heb gemist om mee te werken aan wat uiteindelijk een wereldhit is geworden. Hoewel ik destijds natuurlijk nooit gedacht had dat Joe uiteindelijk zou worden opgepakt voor het inhuren van een huurmoordenaar."