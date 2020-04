Najib Amhali kan zich voorstellen dat verslaafden een terugval krijgen doordat ze vanwege de coronacrisis extra verleidingen ervaren. De voorheen aan alcohol en drugs verslaafde cabaretier is daar zelf niet bang voor, vertelt hij zaterdag bij RTL Boulevard.

Je kunt nadat je bent afgekickt altijd een terugval hebben, ook na vijf of zes jaar", aldus Amhali. "Maar ik zie dat bij mezelf niet gebeuren."

Amhali zegt door de coronacrisis tijd te hebben voor de voorbereidingen op zijn jubileumshow 25 jaar live! vanwege 25 jaar in het vak. Vanwege de maatregelen die in Nederland werden afgekondigd om het coronavirus in te dammen moest de cabaretier 75 shows afzeggen.

In maart 2019 vertelde Amhali sinds het afkicken van zijn drugs- en alcoholverslaving negen maanden clean te zijn. Na zijn scheiding van zijn eerste vrouw en de borstkanker van zijn moeder belandde de cabaretier in een zware depressie, waarna hij verslaafd raakte aan alcohol en cocaïne.

