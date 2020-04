Hailey Bieber wordt tante. Haar zus, Alaia Baldwin, wordt in augustus moeder van een meisje.

"Ik word tante!", aldus het model en de vrouw van zanger Justin Bieber op haar Instagram Stories bij een foto van Alaia Baldwin, die zaterdag op Instagram vertelt dat ze in verwachting is van een meisje. De 27-jarige Alaia is de oudere zus van de 23-jarige Hailey.

Alaia Baldwin is getrouwd met Andrew Aronow. Het wordt het eerste kind voor het echtpaar.

Hailey en zanger Justin Bieber hebben in interviews verteld ook een kinderwens te hebben maar de tijd daarvoor nog niet rijp te achten. De zanger zei in maart zijn kinderwens "volledig over te laten aan Hailey, want het is haar lichaam."

Hailey Bieber op Instagram over de zwangerschap van haar zus. (Copyright: Instagram/Hailey Bieber)