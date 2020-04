André Hazes vertelt in gesprek met De Telegraaf dat zijn relatie met Monique Westenberg beter is dan voorheen. De zanger prijst zich mede daarom erg gelukkig met zijn leven.

Het koppel kwam onlangs weer bij elkaar, nadat zij eerder hun relatie verbraken. "Ik had er een potje van gemaakt", blikt de zanger terug.

Hij vertelt dat hij moeite had met het verdelen van zijn aandacht over zijn privéleven en zangcarrière, omdat hij succes kreeg rond de tijd dat hij vader werd van zoon André.

Inmiddels gaat dit stukken beter, vindt Hazes. "Tot op de dag van vandaag praten we over alles. Er moeten dingen besproken worden. Dat geldt voor beide kanten, maar voor mij net iets meer."

"Alles klopt nu in mijn leven", stelt de artiest. "Alles is nu op zijn plek gevallen. Ik geef mijn leven een 9,5. Die halve procent is omdat ik nu niet kan werken."

Over zijn gestrande relatie met Bridget Maasland zegt de zanger dat ze veel op elkaar leken, maar ook veel onderlinge verschillen hadden. "We voelden allebei dat het mooi was geweest en moesten stoppen. Ingewikkeld was het niet."