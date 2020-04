John Krasinski heeft vrijdagavond een virtueel schoolfeest georganiseerd. De The Office-acteur besloot dit te doen omdat veel Amerikaanse scholieren nu hun senior prom moeten missen, het schoolfeest waarmee ze hun middelbareschooltijd afsluiten.

De acteur werd hierbij vergezeld door zijn oud-collega Rainn Wilson (ook uit The Office) en er waren optredens van The Jonas Brothers, Chance the Rapper en Billie Eilish, die het nummer bad guy ten gehore bracht met haar broer Finneas.

Het virtuele feest is onderdeel van de wekelijkse YouTube-show die Krasinksi maakt. De acteur wil zijn volgers met de serie wat vrolijke content bieden gedurende de coronacrisis.

Eerder organiseerde Krasinski een verrassingsoptreden van de Hamilton-cast voor een negenjarig meisje dat groot fan van de musical is.

