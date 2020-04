Memphis Depay (26) heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een muziekvideo online geplaatst, waarin een prominente rol is weggelegd voor de lijger waarvan de voetballer al eerder een foto deelde. Drie grote dierenbeschermingorganisaties roepen naar aanleiding van de clip sporters op om 'vermaak met wilde dieren te mijden'.

World Animal Protection, Stichting Spots en Stichting Aap uiten zich "teleurgesteld dat Depay de videoclip toch publiceerde mét de lijger, ondanks het verzoek dit niet te doen".

"Door met het welpje op de foto te gaan en hem te gebruiken in een videoclip, creëer je het idee dat het oké is om dieren zo te gebruiken", zegt Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection Nederland, namens de drie organisaties.

Zij benadrukt dat er veel dierenleed schuilt achter een foto of videoclip. "Juist als boegbeelden zoals Memphis Depay zich met zo'n dier laat portretteren, kan het idee ontstaan dat dit heel normaal is. Dit moet je daarom niet willen promoten."

Organisaties stuurden brief naar KNVB

Deze week stuurden de organisaties een brief aan de KNVB met het verzoek om er bij (prof)voetballer op aan te dringen om interactie met wilde dieren te mijden, zodat dit mogelijk kan worden opgenomen in de gedragsregels.

Kuijpers stelt dat dit voor iedereen geldt met een voorbeeldfunctie. "Daarom roepen we gezamenlijk sporters op om het goede voorbeeld te stellen."

In Nederland is contact met en gebruik van wilde zoogdieren in optredens, verboden. "Dit is blijkbaar ergens opgenomen waar dit nog mag. Maar wereldwijd geldt: wilde dieren horen in het wild."

Memphis plaatste begin april een foto waarop hij de leeuw draagt in een woning op zijn Instagram-pagina. De voetballer heeft al langer een grote tatoeage van een leeuwenkop op zijn rug.