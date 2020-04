Lady Gaga heeft vrijdag Nederland - en in het bijzonder minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - bedankt voor de 50 miljoen euro die ons land bijdraagt aan onderzoek naar een coronavaccin.

"Bedankt Nederland en Hugo de Jonge voor jullie steun voor een coronavaccin en voor de Wereldgezondheidsorganisatie", schrijft de populaire Amerikaanse zangeres in een tweet.

Ze voegt eraan toe te hopen dat andere landen het voorbeeld van Nederland volgen om CEPI te steunen, de Coalition for Epidemic Prepraredness Innovations.

CEPI is een Noorse stichting, die ervoor zorgt dat wereldwijd donaties voor onderzoek naar vaccins tegen infectieziekten verzameld worden. Woensdag liet minister De Jonge namens de regering weten 50 miljoen euro bij te dragen.

One World, Together at Home

In totaal is er tot nu toe ruim 632 miljoen euro verzameld. De stichting heeft laten weten dit jaar ruim 800 miljoen euro nodig te hebben voor het onderzoek. In 2021 zal er volgens CEPI nog een keer zo'n bedrag nodig zijn.

Lady Gaga zet zich persoonlijk ook in om de coronacrisis tegen te gaan. Zo heeft ze meegeholpen met de organisatie van een benefietconcert. Niet alleen heeft ze hiervoor de artiesten geregeld, ook treedt ze zelf op.

Het concert, One World, Together at Home, wordt zondag 19 april uitgezonden op MTV. Naast Lady Gaga treden onder anderen Paul McCartney, The Rolling Stones, Billie Eilish, Elton John en Lizzo op.