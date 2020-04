Toen de Britse prins Charles in thuisisolatie zat nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus, miste hij zijn dagelijkse wandelingen enorm. Prins William vertelde vrijdag in een BBC-interview dat het voor zijn vaders mentale staat belangrijk is om eropuit te kunnen gaan.

"Volgens mij was het moeilijkste (van thuisisolatie, red.) dat hij moest stoppen waar hij mee bezig was en hij niet in staat was om frisse lucht te halen en te gaan wandelen", zei prins William. "Hij wandelt altijd als een gek en vond het geestelijk behoorlijk moeilijk om niet naar buiten te gaan."

Prins Charles had last van een milde vorm van het coronavirus, maar zijn zoon maakte zich toch behoorlijke zorgen toen hij er in maart achterkwam dat zijn vader besmet was geraakt met het virus. "Iemand van zijn leeftijd behoort tot de risicogroep. Maar mijn vader heeft in de loop der jaren veel hartinfecties, verkoudheden en dergelijken gehad, dus ik sprak mezelf toe dat als iemand het zou overleven, hij dat zou zijn."

Inmiddels is prins Charles weer hersteld en kan hij weer bij zijn vrouw zijn, van wie hij zich isoleerde toen hij het virus bij zich droeg. De twee zitten nu in quarantaine in hun huis in Schotland.