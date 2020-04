Halle Berry is gelukkig als vrijgezel en heeft niet echt de behoefte op zoek te gaan naar een nieuwe partner. De 53-jarige actrice is na haar scheiding van Olivier Martinez in 2016 vrijgezel en vindt het eigenlijk wel prima.

"Ik wilde wat tijd voor mezelf na de scheiding. Ik ben iemand die heel erg gefocust is op relaties en ik wil eigenlijk het liefst altijd met iemand zijn. Nu besloot ik dat ik het even rustiger aan wilde doen en wat tijd met mezelf wilde doorbrengen", aldus Berry in gesprek met goede vriendin Lena Waithe in een Instagram Live-sessie.

De actrice zegt veel van haar kinderen, dochter Nahla (12) en zoon Maceo (6), te leren en het fijn te vinden dat ze nu veel tijd met hen kan doorbrengen. "Ik vind het zo fijn om alleen te zijn dat ik denk dat ik het voorlopig gewoon zo hou."

Berry besloot in eerste instantie één jaar in te ruimen om alleen te zijn. "Dat werden twee jaren en inmiddels bijna drie jaar. Ik denk dat, mocht er een nieuwe relatie komen, de kans groter is dat ik iemand aantrek die goed voor me is, omdat ik tijd voor mezelf heb genomen en weet wat ik belangrijk vind."

"Ik vind het niet langer noodzakelijk een relatie te hebben, dus ik heb niet het gevoel dat ik er vaart achter moet zetten of iets moet accepteren waar ik niet helemaal achtersta. Niet dat er iets mis is met de mensen waarmee ik eerder een relatie had, maar nu ga ik wachten op iemand die echt bij me past en anders blijf ik liever alleen met mijn kinderen."

Berry is drie keer getrouwd: in 1993 met David Justice, met wie ze vier jaar samen was, daarna van 2001 tot 2005 met Eric Benét en van 2013 tot en met 2016 met Martinez.