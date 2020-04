Een faillissement lijkt te dreigen voor de familie Meiland, Monique Westenberg en André Hazes hadden een 'vonk' en de sfeer wordt wel erg grimmig bij Boer zoekt Vrouw. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Vliegtuigen staan aan de grond, grenzen zijn dicht en zelfs een ommetje met de auto voelt al als te veel: Nederland is aan huis gekluisterd. Inmiddels zijn we er met z'n allen wel aan gewend, maar met de herintrede van de zon en de aanstaande vakantiemaanden, wordt het verlangen steeds groter er toch even op uit te gaan.

Een weekendje naar de camping of een langere vakantie op een tropisch eiland zit er voorlopig echter niet in en dat merken onze beroemdheden ook: restaurants en bars waar normaal gesproken om de haverklap mensen langsgaan om even op de foto te kunnen met Gordon, Herman den Blijker of Rico Verhoeven blijven gesloten en dus zien de BN'ers het geld in hun investeringen langzaam opdrogen.

In het buitenland is het niet anders: trokken de deelnemers van Ollolai en Polopos al de conclusie dat het weleens ingewikkeld zou kunnen worden, trokken deze week de Meilandjes aan de bel. In gesprek met het Vlaamse TV Blad zou Martien gezegd hebben wel erg te schrikken van alle annuleringen. "We waren zo goed als volgeboekt voor deze lente en zomer. Maar daar blijft nu niets meer van over. Logisch, natuurlijk. Mensen kunnen nergens meer uit hun huis."

Gelukkig heeft de familie een financiële buffer. "Maar als deze crisis nog lang duurt en als mensen in de zomer niet mogen reizen... Dan zie ik het niet goed komen. Dan vrees ik voor het faillissement, ja."

En dat is schrikken, want hoe moet het dan met de verhuizing terug naar Nederland en iedereens favoriete realityserie? Vrees niet: het valt eigenlijk allemaal wel mee. TV Blad heeft een verhaal verzonnen, zo maken Martien, Erica, Maxime en Montana duidelijk.

"Tuurlijk zijn er annulées, en wij doen ook annulez, want wij hebben van president Macron vernomen dat we tot 11 mei niet open mogen", aldus Martien. Erica: "Wij hebben een mail gestuurd naar de mensen die hier tot 11 mei zouden komen, die hebben we geannuleerd en de bedragen teruggeboekt. Verder is er niets aan de hand. Voor iedereen die na de lockdown wil komen: jullie zijn van harte welkom."

Een vonk die overspringt

Een rilling over je rug, het gevoel dat je telefoon trilt in je zak: je kent het wel. Iets is er niet echt, maar toch voelt het wel zo. In de liefde wordt dan gesproken van 'vlinders in je buik', of in het geval van André Hazes en Monique Westenberg van 'een vonk'.

Monique heeft André, nadat hij drie maanden een uitstapje maakte naar Bridget Maasland, weer in haar armen gesloten en de twee zijn gelukkiger dan ooit. In gesprek met LINDA vertelt Monique eindelijk waarom ze het gedrag van André uiteindelijk toch door de vingers heeft gezien: een vonk.

Monique zat te wachten op Curaçao, waar André nog met Bridget was. "We hadden afgesproken op het strand, zodat hij Dré kon ophalen. Dus ik zit daar rustig te wachten, hij komt aanlopen en ineens, bám, gebeurde er iets in mijn lichaam. En in zijn lichaam. Er sprong gewoon echt een vonk over."

Het was niet de eerste keer dat de twee zoiets meemaakten: de avond voor hun eerste date hadden ze ook al zoiets. Monique weet dan ook dat haar band met André wel goed zit, al is het niet zo dat ze het zomaar oké heeft gevonden wat hij de afgelopen maanden heeft uitgespookt.

"Praten, praten, praten. Hij vertelt me over alles: dingen die hij gedaan heeft, dingen die hij gedacht heeft. Terwijl hij geen prater is. Vorige keer dat we weer bij elkaar kwamen? Hebben we er geen dag meer over gesproken. We zijn gewoon weer verder gegaan. Dat was het patroon dat ík had aangenomen. Zo van: prima, hij is er weer, niet zeuren, doorgaan. Maar dat kán niet."

Monique snapt dat mensen het maar vreemd vinden dat ze André weer heeft teruggenomen, ze kreeg regelmatig berichtjes van volgers op Instagram die vonden dat André het niet waard was. "Dat zou ik vroeger ook gezegd hebben. Of vroeger; een maand geleden zou ik dat nog hebben gezegd. Ik heb echt altijd gedacht: als hij een ander krijgt, hoef ik hem niet meer. Er zijn zo veel gezinnen waarin dit soort dingen voorkomen. Wij zijn geen uitzondering, wij zijn alleen bekend."

"Kijk, het is niet zo dat hij bij mij weg is gegaan voor een ander, maar zelfs in die situatie heb ik om me heen gezien dat de vrouw - of de man, want dat gebeurt ook - de ander toch kan vergeven, en bij wie het nu alweer jaren supergoed gaat. Dus ja, moet je je dan tegen je eigen hart keren en er toch maar mee stoppen omdat je ego dat van je verlangt? Maar dan spreek je uit trots. Dan spreek je niet vanuit je hart. En ik wil wél vanuit mijn hart spreken."

Het wil maar niet gezellig worden

Romantiek, verliefdheid, op z'n minst een gepassioneerde knuffel: we kijken allemaal met veel verwachting naar Boer zoekt Vrouw, maar het lijkt er niet op dat we het nog gaan krijgen voor het einde van het seizoen. Geert lijkt zijn naam eer aan te doen en heeft het vooral over zijn "billenmeisjes" en hoe leuk ze hem wel niet vinden en Geert-Jan heeft de grootste moeite met zichzelf openstellen.

Voorgaande seizoenen stonden we allemaal te duimen voor Steffi en Roel en leefden we mee met Olke die ergens in een hoekje achteraf met Sandra stond te zoenen. We gunden Jan en Rianne de wereld en wilden niets liever dan dat Marnix de ware zou vinden. Maar dit seizoen is het erg ingewikkeld aan het worden.

Op sociale media gaat het al weken over ijskonijn Annemiek die afgelopen week zonder pardon alle hoop op liefde de vuilnisbak in gooide door niet alleen Jelte, maar ook Erik naar huis te sturen. Erik leek nog wat overrompeld en in teasers van de nieuwe aflevering lijkt het erop dat Yvon Jaspers de boel komt redden, maar Annemiek is door de kijker al buitenspel gezet: men gunt het haar eigenlijk niet meer.

Jan moet het toch echt gaan doen dit seizoen, want alleen bij hem lijkt het nog echt leuk te kunnen worden. Bastiaan weet hoogstwaarschijnlijk niet eens meer hoe de twee dames heten die iedere dag zo lieflijk de lunch voorbereiden en zijn wc staan te boenen, dus van die Zeeuwse boer moeten we het niet hebben.

Jan moet Nienke iets vertellen, zien we in een nieuwe trailer. We kennen die verhalen van Jan: inmiddels lijkt het onmogelijk je nog te laten verrassen door de boer die eerst vertelde op z'n tijd wel van een pilletje of een snuifje te houden en daarna nog uitgebreid in gesprek ging over zijn sterilisatie. Nienke en Vera lijken allebei nog steeds te hopen dat zij de ware zijn. Wellicht dat we zondag toch wat romantiek gaan zien?