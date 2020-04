Prins Harry en zijn vrouw Meghan bezorgen maaltijden bij minder bedeelden nu zij in Los Angeles wonen. Het stel verhuisde onlangs naar de Verenigde Staten en werd nog niet eerder in het openbaar gezien, tot ze deze week werden gefotografeerd.

De Britse prins en zijn echtgenote verhuisden eerder van het Verenigd Koninkrijk naar Canada, recent maakten zij de overstap naar Los Angeles, waar Markle vroeger ook woonde. De verhuizing zou mede zijn geweest omdat Markle graag in de buurt van haar moeder wil wonen, maar vanwege de coronacrisis zouden ze elkaar nog niet gezien hebben.

Op beelden in handen van TMZ is te zien hoe Harry en Meghan voor de deur staan bij iemand met een tas vol eten. Het stel heeft zich opgegeven bij een goed doel om mee te helpen met het langs brengen van maaltijdpakketten bij armere families in de Amerikaanse stad.

Het stel zet zich niet alleen op deze manier in voor een goed doel, Harry verscheen eerder deze week al in een gesprek via videobellen met vier ouders van kinderen met een handicap.

Meghan en Harry namen in maart officieel een stap terug in hun rol binnen het Britse koningshuis.