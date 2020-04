Schaatsers Jorrit Bergsma en Heather Bergsma verwachten een tweede kindje. Het stel maakt op Instagram bekend dat Heather zwanger is van een dochter.

In een video vertellen de twee dat hun dochter in september ter wereld moet komen. Ook plaatsten ze een foto van hun zoontje Brent en hun hond, met twee roze klompjes ervoor die de komst van het meisje aankondigen.

Jorrit en Heather Bergsma kennen elkaar uit het langebaanschaatsen. De Amerikaanse die als Heather Richardson werd geboren, kondigde eerder dit jaar aan haar loopbaan als schaatser te beëindigen.

Jorrit Bergsma, die in 2014 olympisch kampioen werd op de 10 kilometer, trouwde in 2015 met zijn vrouw en zoon Brent werd in 2018 geboren.