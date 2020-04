Het gaat de goede kant op met Coen Swijnenberg. De radio-dj zit sinds eind november thuis met een burn-out, maar zegt dat hij langzaam meer energie krijgt.

"Ook met de leukste baan van de wereld kun je in een burn-out terechtkomen", aldus de 39-jarige Swijnenberg op Instagram. Na een "klotewinter" is hij naar eigen zeggen weer in staat om dingen te ondernemen en te genieten.

"Ik ben er nog niet, maar ik wil dit vast met jullie delen. Ook omdat ik zoveel lieve, oprechte en bezorgde berichten heb gekregen. Bijzonder om van mensen die ik niet ken mooie woorden te ontvangen. Dat heeft heel goed gedaan."

De komende tijd wil de radio-dj, die normaal gesproken samen met Sander Lantinga De Coen en Sander Show maakt op Radio 538, weer wat dingen gaan oppakken. "Verwacht me nog niet meteen voor de microfoon, maar ik ben onderweg. Het kriebelt in elk geval weer om radio te gaan maken."