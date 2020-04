Hanna Bervoets vindt het moeilijk om haar huis zo in te richten dat het geschikt is voor meer dan een persoon, vertelt ze woensdag in de podcast ANNE+. De auteur heeft al een aantal jaren een latrelatie, maar moet nog steeds wennen aan bezoek in huis.

"In mijn vorige huis had ik echt nooit bezoek", aldus Bervoets. "En nu is het ook nog wennen."

"Mijn huis is heel erg ingericht op een persoon", beschrijft de schrijfster haar woning in het Amsterdamse stadsdeel Noord. "Mijn vriendin haat mijn bank. Ze vraagt al drie jaar om een bank waar twee mensen op passen."

De 36-jarige schrijfster zegt het echter gewoon fijn te vinden als de dingen om haar heen niet veranderen. Bervoets denkt dat ze uiteindelijk wel een nieuwe bank zal kopen, maar verwacht dat ze dan een week lang totaal door bankstellen geobsedeerd zal zijn.