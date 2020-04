Kanye West heeft alcohol inmiddels helemaal afgezworen, maar als hij nu terugkijkt, denkt hij dat hij te veel dronk. De rapper noemt zichzelf in een interview met GQ een "functionerende alcoholist".

"Een ochtend zat ik op kantoor te werken aan de nieuwe collectie (voor Yeezy, red.) en er stond wodka in de koelkast. Ik wilde opstaan en wat pakken, voor het drankje dat ik overdag altijd maakte, maar ineens dacht ik: 'Duivel, je verslaat me vandaag niet.'. Ik heb sindsdien geen druppel meer gedronken."

De 42-jarige rapper werkt tegenwoordig met een groot koor en doet zogenoemde "sunday services" waarbij hij mensen bij elkaar brengt en zingt en spreekt over God. "Ik had nooit aan mezelf toegeven, en niemand had het ooit tegen me gezegd, dat ik een functionerende alcoholist was."

West vindt dat hij veel kritiek heeft gehad van mensen. "Mensen hebben me gek genoemd en een heleboel andere dingen, maar nooit een functionerende alcoholist. Terwijl ik 's ochtends vroeg al sinaasappelsap met wodka dronk."