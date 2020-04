De Zweedse prinses heeft een medische cursus gevolgd van drie dagen en is hierdoor gereed om te beginnen als ondersteunend personeel in een Zweeds ziekenhuis, meldt het lokale nieuwsmedium Mitte woensdag. De prinses zou gaan werken als ondersteunend personeel in het Sophia-huis, waarvan ze ook erevoorzitter is.

Prinses Sofia zou een digitale medische cursus van drie dagen hebben gevolgd aan Sophiahemmet University College. Hiermee is ze een van de velen die zich vanwege de coronacrisis laten omscholen om het reguliere zorgpersoneel te ontlasten.

Ondermeer personeel van Zweedse luchtvaartmaatschappij SAS maakt van de mogelijkheid tot omscholing gebruik. SAS heeft vanwege de coronacrisis ongeveer 10.000 werknemers moeten ontslaan in Zweden, Noorwegen en Denemarken.

De als Sofia Hellqvist geboren 35-jarige prinses is de vrouw van prins Carl Philip, met wie ze in 2015 trouwde. Het echtpaar heeft twee zoons.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.