Luisana Lopilato, de vrouw van zanger Michael Bublé, heeft via Instagram ontkend dat ze wordt mishandeld door haar man. Eerder deze week spraken volgers van het stel hun zorgen uit over het model, omdat Bublé haar in een filmpje hardhandig zou hebben beetgepakt.

In de desbetreffende video gaan Bublé en Lopilato samen live op het sociale medium. Als het model per ongeluk door haar man heen praat, pakt hij haar arm vast en trekt haar naar zich toe. Verschillende fans van het stel interpreteerden dit als agressief gedrag van de kant van de zanger.

Lopilato reageerde in eerste instantie boos op de ophef die ontstond door de video. Ze zegt dat er leugens worden verspreid door mensen die zelf meer volgers hopen te krijgen. "Ik sta deze leugens niet toe, want de verspreider kent ons niet en respecteert mijn familie niet", aldus het model. "Ik weet wie mijn man is en ik zou hem zo nog duizend keer kiezen."

Na deze woorden besloot Lopilato nog een video te maken waarin ze haar fans bedankt voor de zorgen over haar welzijn. Ze benadrukt hoe belangrijk het is dat we letten op vrouwen die mogelijk in een situatie van huiselijk geweld zitten, maar benadrukt nogmaals dat dit bij haar niet het geval is. "Ik lijd zelf niet, maar ik ben blij te zien dat mijn fans het zo voor me opnamen."

Bublé en Lopilato trouwden in 2011 met elkaar. Samen hebben ze zoon Noah (6), zoon Elias (4) en dochter Vida (1).