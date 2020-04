Cameron Diaz, die begin dit jaar liet weten dat ze moeder is geworden van dochter Raddix, geniet enorm van het moederschap. In gesprek met Katherine Power vertelt de 47-jarige actrice dat zij en haar man Benji Madden samen een fijne tijd hebben.

"Het is geweldig om moeder te zijn", vertelt Diaz. "Het is de allerbeste tijd uit mijn leven tot nu toe."

De actrice voelt zich dankbaar en gelukkig. "Ik heb zo'n geluk om dit te mogen doen met Benji en we hebben het ontzettend naar onze zin."

Diaz looft haar man om hoe hij het doet als vader. "Hij is geweldig. Hij legt haar elke avond in haar wieg en dan kan ik naar de keuken om een glas wijn voor mezelf in te schenken."

'Ik leef met de dag'

Momenteel zit het gezin wegens de coronacrisis thuis. "Ik probeer met de dag te leven", gaat Diaz verder. "Ik ga niets overdenken of bang worden. Ik focus op wat ik nu heb."

De actrice spendeert haar vrije tijd uiteraard aan de zorg van haar dochter en kookt daarnaast veel. "Veel mensen vinden dat niet leuk, maar ik ontspan erdoor en drink er een wijntje bij."

Diaz en Madden kennen elkaar sinds mei 2014. In 2015 traden de actrice en muzikant in het huwelijk met elkaar.

Diaz is bekend van films als There's Something About Mary, Charlie's Angels, In Her Shoes en Annie. Madden is gitarist en achtergrondzanger in de band Good Charlotte.