Hadewych Minis maakt tekeningen voor goede doelen nu haar werkzaamheden als actrice en zangeres vanwege de coronacrisis zijn uitgesteld. Dat laat de 43-jarige Limburgse woensdag weten in een interview met het AD.

De opbrengst van haar tekeningen gaat naar Stichting Vluchteling en stichting Met je Hart, een organisatie die zich inzet voor eenzame ouderen.

"Het is fijn om iets te kunnen betekenen voor anderen. Al mijn werk is uitgesteld. Ik zou aan een tv-serie beginnen, aan een speelfilm, ik was halverwege een tour met een muziekprogramma. Allemaal afgelast", aldus Minis.

Een van de tekeningen die Hadewych Minis heeft gemaakt. (Foto: Instagram/Hadewych Minis)

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.