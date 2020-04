Harry Potter-auteur J.K. Rowling heeft in 2011 in het geheim haar ouderlijk huis teruggekocht, meldt BBC. Het huis in Gloucestershire, Engeland, zou een belangrijke inspiratiebron zijn geweest voor bepaalde elementen uit de Harry Potter-reeks.

Zo zou de bezemkast waarin Harry bij zijn oom en tante woonde gebaseerd zijn op een bezemkast in het huis. Ook heeft Rowling veel inspiratie gehaald uit haar omgeving. Zo zijn belangrijke personages als professor Sneep en Ron Wemel gebaseerd op leraren en vrienden van de auteur.

Rowling woonde van haar negende tot en met haar achttiende in het huis. In 2011 kocht ze het voor zo'n 4,5 ton van BBC-producent Julian Mercer, die het op zijn beurt in 1995 van de Rowling-familie kocht.