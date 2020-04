Tom Hanks (63) en Rita Wilson (63) zijn niet meer besmet met het coronavirus en doneren bloed voor een studie die ten grondslag moet liggen aan de ontwikkeling van een coronavaccin. Dat zei Wilson dinsdagochtend in CBS This Morning.

Wilson zei in het ontbijtprogramma dat zij en haar echtgenoot te horen hebben gekregen dat ze immuun zijn voor de ziekte COVID-19. Het stel wacht ook op uitsluitsel of ze hun bloedplasma mogen doneren.

Wilson en Hanks maakten begin maart melding van ziekteverschijnselen die met een besmetting met het coronavirus gepaard gaan, maar zeggen zich op dit moment weer "compleet normaal" te voelen. Volgens Wilson heeft ze wel smaakverlies opgelopen, bij haar echtgenoot zou dit niet het geval zijn.

De actrice waarschuwt voor de bijwerkingen van het middel chloroquine, dat in de Verenigde Staten aan sommige coronapatiënten wordt aangeboden. Ze zou onder meer last hebben gehad van extreme duizeligheid en spierverslapping.

Stel liep virus waarschijnlijk niet in Australië op

Het stel was in Australië voor werkzaamheden van de acteur, toen ze last kregen van symptomen van het coronavirus. De twee werden in isolatie geplaatst en mochten een kleine week daarna thuis verder herstellen.

Volgens de autoriteiten in Australië hebben ze het virus opgelopen in hun thuisland de Verenigde Staten of tijdens hun reis van de VS naar Australië.

