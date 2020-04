Nikkie de Jager heeft onlangs van haar dokter te horen gekregen dat ze lijdt aan een posttraumatische stressstoornis. In het magazine &C vertelt de YouTuber dat ze last heeft van slapeloze nachten.

De Jager maakte eerder dit jaar bekend dat ze transgender is. Hoewel de make-upartieste vooral positieve reacties op haar coming-out kreeg, voelt ze zich niet elke dag even zelfverzekerd.

"De ene dag ben ik strontonzeker en durf ik de wereld niet aan, de andere dag denk ik: fuck it. Het gaat overwegend goed, maar ik heb af en toe nog wel donkere dagen", vertelt De Jager. "Ik ben naar de dokter geweest, omdat ik slaapproblemen heb. 'Je hebt een posttraumatische stressstoornis', constateerde hij."

Eerst zag ze de ernst nog niet zo. "'Nou, nou, we moeten het niet groter

maken dan het is', zei ik. Maar toch: al mijn symptomen wijzen erop." Volgens de arts moet De Jager zichzelf tijd gunnen om het een plek te geven: "Dus dat probeer ik, al is dat af en toe nog moeilijk."

'Kritiek ben ik gewend'

De Jager, die als NikkieTutorials miljoenen volgers heeft, ging niet in therapie, maar praat veel met haar moeder, verloofde en manager. "Dat moet ook wel. Want als ik alles ga opkroppen, is het einde oefening."

Van de enkele negatieve reacties op haar coming-out probeert ze zich niets aan te trekken. "Kritiek op hoe ik eruitzie ben ik gewend. Maar kritiek op wie ik bén, is veel persoonlijker. Bij opmerkingen van sommige mensen denk ik weleens: God,

wat zijn jullie gemeen. Maar uiteindelijk kan ik er ook wel weer om lachen."