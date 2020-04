Actrice en zangeres Selena Gomez deelt veel persoonlijke informatie met de buitenwereld. Op die manier hoopt ze tegen te gaan dat er roddels over haar ontstaan, vertelt ze aan vriendin Amy Schumer in een gesprek voor Interview.

Gomez' controversiële relatie met ex-vriend Justin Bieber, maar ook haar geestelijke gezondheid zijn lange tijd onderwerp geweest van gesprek.

"Het was nooit mijn intentie om een roddelblad te worden", vertelt Gomez aan Schumer. Volgens de actrice, die al vanaf haar zevende in de spotlights staat, "liep de publieke aandacht uit de hand". De manier waarop de media sommige dingen uitleggen, is volgens Gomez een stuk negatiever dan de werkelijkheid.



"Ik moest me wel openstellen, omdat mensen mijn verhaal van me wegnamen. Ik ben zo jong en ik zal blijven veranderen, en niemand heeft het recht om me te vertellen hoe het met mijn leven gaat", aldus Gomez.

Onlangs deelde Gomez voor het eerst dat ze gediagnosticeerd is met een bipolaire stoornis. Hiermee hoopt ze iets te kunnen betekenen voor mensen die hetzelfde doormaken. "Ik weet dat ik iemand ergens een goed gevoel geef, dat iemand zich daardoor begrepen of gehoord voelt, en dat is het (de aandacht en bekendheid, red.) waard."