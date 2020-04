Thekla Reuten vindt de drang om jong te blijven maar saai en ziet juist schoonheid in vergankelijkheid, vertelt ze in gesprek met programmamaker Frank Evenblij in LINDA.. De actrice vindt het niet makkelijk om onbevangen te blijven nu ze ouder wordt, maar streeft daar wel naar.

"Vergankelijkheid raakt me juist, brengt me in het nu, bij dat wat ertoe doet", aldus de 44-jarige actrice. "Er ligt zo veel schoonheid in. Die eeuwige wil jong te blijven is zo saai."

"Onbevangen blijven met de jaren is niet makkelijk door alles wat je leert en meemaakt, maar daar kun je wel je best voor doen", vindt Reuten. "Dat is een streven van mij: onbevangen blijven kijken."

Reuten zegt meer van zichzelf te houden dan vroeger en beter in haar vel te zitten, "ook al was dat vel toen jonger en strakker". "Ik geniet met de jaren ook veel meer van mijn lijf. En er gaan zo veel mensen vroeg dood, ook in mijn omgeving, mensen die hadden willen blijven. Het is een voorrecht ouder te mogen worden."