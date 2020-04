Frank Evenblij is van mening dat blijven zeggen dat je heel erg verliefd bent op iemand, ertoe leidt dat dat waarheid wordt. De programmamaker leerde dat na een bezoek aan auteur Ilja Leonard Pfeijffer in diens woonplaats Genua, vertelt hij in gesprek met actrice Thekla Reuten in LINDA.

"Op een gegeven moment wordt het leven een invuloefening, ook al houd je nog zo veel van elkaar" aldus de programmamaker, die vijftien jaar een relatie heeft en vader is van twee kinderen. "Maar de les die ik op bezoek bij Pfeijffer leerde, was dat het een keuze is."

"Het is een keuze om te blijven zeggen dat je heel verliefd bent op iemand, ondanks dat dat gevoel minder is. Als je dat iedere dag maar blijft zeggen, dan is het gewoon zo."

Volgens Evenblij kust Pfeijffer zijn Italiaanse vriendin iedere dag wanneer hij haar afzet op haar werk en herhaalt dat tijdens haar lunchpauze en opnieuw aan het einde van de werkdag. "Vervolgens gaan ze de rest van de avond op het terras verliefd op elkaar zitten zijn. Al drie jaar lang. Dat bestaat toch niet?", verbaast Evenblij zich hierover.