Monique Westenberg voelde na haar relatiebreuk met André Hazes weer een fysieke vonk overslaan tussen hen beiden tijdens hun vakantie op Curaçao. Westenberg weet zeker dat de zanger hetzelfde voelde omdat ze het de avond voor hun eerste afspraak in 2014 ook meemaakten, vertelt ze in gesprek met LINDA.

"We hadden afgesproken op het strand, zodat André onze zoon Dré kon ophalen", aldus Westenberg over de vakantie in februari. "Dus ik zit daar rustig te wachten, hij komt aanlopen en ineens, bam, gebeurde er iets in mijn lichaam. En in zijn lichaam. Er sprong gewoon echt een vonk over."

Volgens Westenberg gebeurde hetzelfde in 2014, toen zij en Hazes elkaar de avond voor hun eerste date telefonisch spraken. "Wij liggen zo een tijdje te kletsen en ineens, bam, voel ik een schok. En precies op dat moment zegt hij: 'Voelde je dat?' Bleek hij dus exact hetzelfde te hebben gevoeld aan de andere kant van de lijn."

'Zo'n sterke aantrekkingskracht dat het letterlijk knettert'

"Wij hebben gewoon zo'n sterke aantrekkingskracht dat het letterlijk knettert", zegt de 43-jarige Westenberg over haar band met de 26-jarige Hazes. "En op het strand gebeurde dat dus weer. Echt waar, tijdens de omhelzing wist ik genoeg. Die was anders dan al die keren dat hij thuis was geweest om André jr. op te halen."

In februari vierde zowel Westenberg als Hazes vakantie op Curaçao. De toenmalige vriendin van de zanger, presentatrice Bridget Maasland, was ook op het eiland aanwezig.

Kort na de vakantie verbraken Hazes en Maasland na drie maanden hun relatie. De presentatrice liet in een verklaring weten dat er tijdens de vakantie nog niets aan de hand was met hun relatie, die de twee kregen kort nadat de zanger in november zijn relatie met Westenberg had verbroken.