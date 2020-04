Ook bekende Nederlanders vieren zondag Pasen. Een greep uit wat ze hierover prijsgeven.

Samantha Steenwijk: champagnebrunch op verjaardag

Samantha Steenwijk viert zondag naast Pasen ook haar 34e verjaardag. De zangeres werd verrast met een paas-verjaardagsbrunch en liet de champagne knallen. "Ik voel me al helemaal jarig", aldus Steenwijk.

Kjeld Nuis: aan de koffie

Het is niet bekend of hij het kopje zelf gezet heeft, maar Kjeld Nuis wenst iedereen een fijne zondag met een foto van een gedecoreerde kop cappuccino.

Olcay Gulsen: paasbest hopend op brunch

Presentator Olcay Gulsen heeft zich naar eigen zeggen op haar paasbest gekleed. "Hoop dat ik nu wel een paasbrunch krijg", geeft ze een hint aan haar vriend Ruud de Wild, met wie ze onlangs aankondigde te gaan samenwonen.

Ruud de Wild: zou graag motorrijden

Waar zijn vriendin Olcay Gulsen hoopt op een paasbrunch, is Ruud de Wild met Pasen bezig met zijn motor en het motorjack dat speciaal voor hem is vervaardigd. "Jammer dat we binnen moeten blijven", aldus de presentator en kunstenaar.

Freek Vonk: eitje, maar dan anders

Waar velen tijdens Pasen een kippeneitje wegtikken, deelt bioloog en presentator, naast Paaswensen, informatie over de vijf gekste eieren uit het dierenrijk.

Enzo Knol verstopt eitjes voor prijsvraag

Vlogger Enzo Knol heeft eitjes verstopt. Wie die ze allemaal vindt maakt kans op honderd euro shoptegoed.

Jeroen van der Boom: paasbrunch in de zon

Jeroen van der Boom en zijn gezin genieten in de tuin van een paasbrunch. "Family time", aldus de zanger en presentator.

Claudia de Breij: 'Paasverhaal tijdens paasontbijt'

Claudia de Breij vertelde haar vrouw en hun kinderen tijdens het paasontbijt het paasverhaal. "Je moet je cultuur een beetje snappen en het is een heel mooi verhaal", aldus de cabaretière.

Patty Brard: 'Maak er het beste van'

Patty Brard zit vanwege de coronacrisis in volledige lockdown op het Spaanse eiland Ibiza. "Maak er het beste van", roept de presentatrice op bij een foto van een gedekte paastafel waarop onder meer croissants, eieren en Italiaanse burrata-kaas te zien zijn.

Roxeanne Hazes: cupcakes met de kleine

Roxeanne laat het versieren van cupcakes over aan haar zoontje. "Vrolijk Pasen", wenst de zangeres haar volgers toe.

Miljuschka Witzenhausen: pindakaaskoekjesrecept

Of het speciaal voor Pasen is staat niet vermeld, maar Miljuschka Witzenhausen deelt op naar eigen zeggen veler verzoek een recept voor pindakaaskoekjes. Het recept heeft volgens de presentatrice slechts drie ingrediënten en is gluten- en lactosevrij.

Antje Monteiro: 'Feestje komt nog wel'

Musicalactrice Antje Monteiro is Paaszondag 51 geworden. "Het feestje komt wel als we weer naar buiten mogen", voegt Monteiro toe aan haar paaswensen, vergezeld van een foto van haar vijftigste verjaardag in 2019.

Anne-Marie Jung: '10 kilo aardbeien op'

Anne-Marie Jung wenst haar volgers fijne Pasen met een roze konijnenpak op haar hoofd. Naar eigen zeggen heeft de actrice op de feestdag al 10 kilo aardbeien op.