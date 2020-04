Actrice Olga Zuiderhoek is besmet met het coronavirus, vertelt ze in een videogesprek met Paul de Leeuw. Ze werd 19 maart ziek, maar is inmiddels weer aan de beterende hand.

De 73-jarige actrice vertelt De Leeuw dat ze dagenlang hoge koorts heeft gehad en ook behoorlijk heeft gehoest. "Gelukkig ben ik niet benauwd geweest", aldus Zuiderhoek.

"Mijn dokter zei: 'Jij kruipt er op eigen kracht wel uit'", zegt de actrice. "Dat komt doordat ik altijd actief ben geweest. Ik ben gestopt met drinken en ik rook ook al heel lang niet meer."

Zuiderhoek vindt het vervelend dat "alles zes keer zo lang duurt als bij een normaal griepje".

Zuiderhoek raakte bekend door haar rollen in films en series als Turks Fruit, Abel en Penoza.