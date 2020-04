Henk Krol, leider van 50PLUS, is vegetariër geworden. Zaterdag vertelde hij in een interview op NPO Radio 2 dat hij door de coronacrisis ging nadenken over wat hij zelf zou kunnen doen om een epidemie te kunnen voorkomen. Daarop besloot hij te stoppen met het eten van vlees.

"Ik was geen vegetariër, maar ik ben het door deze hele situatie wel geworden", zegt Krol. "Het bevalt mij uitstekend. Ik dacht niet dat ik zonder mijn lapje biefstuk kon. Maar als ik het tegenwoordig zie, vind ik het al erg onsmakelijk eruitzien."

De politicus wil het niemand opleggen, maar is wel van mening dat mensen hierdoor individueel iets kunnen bijdragen. Hij doelt hiermee op de dierenmarkt in Wuhan, waar het coronavirus voor het eerst opdook.

"Ik wil geen verwijten gaan maken en niet meteen gaan zeggen: dit hebben we verkeerd gedaan. Maar we moeten wel zorgen dat de oorzaak van deze situatie hoog op de agenda komt te staan."