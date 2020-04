Nikkie de Jager en haar vriend Dylan Drossaers gaan dit jaar niet meer trouwen. De twee stellen hun voorgenomen huwelijk uit vanwege de coronacrisis.

"Dat we het uitstellen betekent niet dat het niet meer gaat gebeuren", vertelt De Jager in een video op YouTube. "Het betekent dat we het gaan doen op een tijdstip dat het voor ons, onze familie en onze vrienden veiliger is."

In augustus maakte de 26-jarige beautyvlogger, die ruim 13,3 miljoen abonnees heeft op haar YouTube-kanaal en 14 miljoen volgers op Instagram, met een aantal foto's duidelijk dat ze ten huwelijk was gevraagd door haar vriend.

Begin dit jaar kwam De Jager in het nieuws nadat ze onthulde gechanteerd te worden omdat ze een transgenderpersoon is.