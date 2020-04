Rupert Grint, bekend van de Harry Potter-films, krijgt een kind met zijn vriendin Georgia Groome.

"Rupert Grint en Georgia Groome kondigen met grote blijdschap de komst van hun baby aan", laat een woordvoerder weten aan The Mirror. "Ze vragen in deze tijd om privacy."

De 31-jarige Grint en de 28-jarige Groome, die ook acteert, zijn sinds 2011 samen. Vorig jaar gingen geruchten dat de twee getrouwd zouden zijn omdat ze gelijksoortige ringen droegen. Een woordvoerder ontkende echter dat het stel elkaar het jawoord gaf.

Grint speelde Ron Weasley in de films over Harry Potter. Hij was daarna onder meer te zien in Moonwalkers en Sick Note.