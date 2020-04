Sylvie Meis kan weer haar jawoord niet geven, Georgina Verbaan durft richting zichzelf nu open te zijn over haar voorkeuren en wat gebeurt er nou met Eigen Huis & Tuin? Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Het lijkt Sylvie Meis maar niet gegund. De presentatrice heeft zich na haar huwelijk met Rafael van der Vaart al twee keer verloofd, maar tot een huwelijk heeft het niet mogen komen. De eerste keer had ze dat zelf in de hand, toen zij en Charbel Aouad een jaar na hun verloving besloten hun relatie te verbreken. Dit keer heeft het toch echt te maken met dikke vette pech.

Sylvie is tot over haar oren verliefd op Niclas Castello, met wie ze sinds juli 2019 een relatie heeft. De kunstenaar liet er geen gras over groeien en vroeg haar binnen drie maanden ten huwelijk en deze zomer, een jaar nadat de twee voor elkaar vielen, zou het tot een bruiloft komen. Maar alle plannen zijn van de baan nu het coronavirus de wereld in z'n greep houdt.

De voorbereidingen waren getroffen, de bruidsjurk gekocht ("Het ontwerp zal veel mensen verrassen") en toen moest er toch een streep door het feest.

"Het is natuurlijk triest en jammer dat we vanwege de huidige situatie het feest voor onze bruiloft moeten uitstellen", aldus Sylvie tegenover het Duitse Bunte. De presentatrice was echter ook meteen duidelijk: andere mensen en ondernemingen hebben het nog veel moeilijker door het virus.

En dan nog iets: dat het huwelijk nu geen doorgang kan vinden, betekent natuurlijk niet dat het nooit meer goedkomt. Anders dan met Charbel wil Sylvie namelijk nog steeds heel graag trouwen met Niclas. "Uitstel betekent nog geen afstel."

Eindelijk eerlijk tegenover jezelf

In deze tijd van thuiszitten, zullen er ongetwijfeld veel mensen zijn die tot inzichten komen. Je hebt tijd om eens goed naar jezelf, je partner of je kinderen te kijken en te bedenken wat je nou echt wil. Misschien wil je in de toekomst niet meer zo ver op vakantie, omdat je erachter komt dat thuis zijn eigenlijk heel lekker is. Of kom je tot de conclusie dat je partner toch niet de ware is, omdat ze de hele tijd hetzelfde stopwoordje gebruikt.

Als je die tijd dan toch eens neemt om goed te gaan nadenken, kan dat leiden tot verrassende inzichten. Georgina Verbaan weet er alles van. De actrice vertelde deze week in gesprek met Vogue dat ze nu pas eerlijk tegen zichzelf durft te zijn.

"Ik moest blijkbaar de veertig naderen voor ik aan mezelf durfde toe te geven dat ik niet simpelweg op mannen én vrouwen val, maar toch vooral op vrouwen", aldus Georgina, die een relatie heeft met schrijfster Maartje Wortel. "En ik woon in een grote stad, werk in een open-minded omgeving. Al mijn vrienden zijn homo, en dan toch... die bekendheid werkt ook niet mee."

De actrice las, toen duidelijk werd dat ze een relatie had met Maartje, overal nadrukkelijk terug dat ze eerst altijd relaties had met mannen. Gek wel, want zij heeft altijd duidelijk gemaakt dat ze ook verliefd kon worden op een vrouw. "In interviews zijn journalisten gewoon altijd van mannen uitgegaan."

Georgina hoopt met haar eerlijkheid naar zichzelf en naar buiten toe, dat andere mensen zich misschien meer begrepen voelen. "Als een publicatie als deze één iemand helpt met het accepteren of bespreekbaar maken van zijn of haar seksuele identiteit ben ik al blij."

Niet meer tuinieren met Tom en klussen met Thomas

Al dertig jaar lang is het vaste prik op de zaterdagmiddag: Eigen Huis & Tuin. Eerst deden we dat met Rob en Nico, tegenwoordig met Tom en Thomas. De heren laten ons zien hoe je je tuin zomerklaar maakt, hoe je de wasmachine op een mooie manier uit het zicht houdt en ze helpen je met een nieuwe bestemming voor je rommelzolder.

Nu Nederland massaal aan het klussen en verbouwen is geslagen, lijkt RTL er ineens genoeg van te hebben. De zender heeft besloten om na 23 seizoenen de stekker uit de huidige vorm te trekken. Het maken van het programma blijkt te duur, want iedere verbouwing kost een flinke smak geld en er kijken niet genoeg mensen om die kosten eruit te halen.

Niet gevreesd: er komt een andere vorm voor Eigen Huis & Tuin, zo belooft Peter van der Vorst ons in RTL Boulevard. "Het programma stopt niet, misschien verhuizen we het wel naar een prominentere plek".

De redactie van het showprogramma blijkt daar echter weinig vertrouwen in te hebben; Viviënne van den Assem en Luuk Ikink hadden het in hun presentatieteksten constant over het stoppen van het klusprogramma en ook expert Rob Goossens was vrij stellig in zijn uitspraken.

RTL laat aan NU.nl weten dat er echt naar een andere vorm voor Eigen Huis & Tuin gezocht gaat worden. Hoe dat er dan precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar van zo'n iconische titel doe je niet zomaar afstand.