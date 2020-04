De Britse zanger Liam Payne baalt ervan dat hij zijn zoontje niet kan zien vanwege de maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zijn zoontje Bear zit momenteel in lockdown bij Paynes ex, Cheryl Cole. Dat meldt The Sun donderdag.

Payne en Cole wonen beiden in het Verenigd Koninkrijk. De zanger meldt aan The Sun dat de twee een "zeer open gesprek" hebben gevoerd over de mogelijkheden om Bear te bezoeken.

Volgens het voormalige lid van One Direction werden de maatregelen van kracht ten tijde van zijn zoons verjaardag. "Het was een van de eerste keren dat ik in het land was voor zijn verjaardag en ik was klaar om er heen te gaan en toen dacht ik: ik weet niet hoe ik me erover voel," aldus Payne.

De zanger heeft nu voornamelijk contact met zijn zoontje via FaceTime. Payne noemt het veelvuldig contact krijgen met zijn zoon moeilijk. "Soms wil hij met me praten op FaceTime, soms wil hij dat niet."