Filmproducent Harvey Weinstein, die eind maart positief werd getest op het coronavirus, vertoont geen symptomen van COVID-19. Dat meldt zijn woordvoerder vrijdag.

De 68-jarige Weinstein zit vast in de Wende Correctional Facility in de Amerikaanse staat New York. Na zijn positieve uitslag werd hij meteen in isolatie geplaatst. "We zijn nu veertien dagen verder sinds er zorgen vanuit de gevangenis naar buiten kwamen", laat Weinsteins woordvoerder weten. "Hij heeft geen symptomen of klachten."

Het nieuws van Weinsteins besmetting werd naar buiten gebracht door het hoofd van de vakbond van het New Yorkse gevangenispersoneel, die zich zorgen maakte over het gebrek aan beschermingsmiddelen voor medewerkers. Het is onduidelijk of Weinstein inmiddels uit isolatie is.

Weinstein werd onlangs veroordeeld tot 23 jaar cel wegens verkrachting en aanranding. In Los Angeles loopt nog een tweede rechtszaak tegen hem. Ook hier gaat het om verkrachting en seksueel misbruik. Als de rechter beslist dat hij zich hieraan schuldig heeft gemaakt, dan kan Weinstein tot 28 jaar celstraf worden opgelegd.

