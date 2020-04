Lady Gaga kijkt uit naar het moederschap. De Amerikaanse zangeres vertelt in gesprek met InStyle dat ze het bijzonder vindt dat er een kind in een vrouw kan groeien.

"Ik moet toegeven dat ik er ontzettend veel zin in heb om kinderen te krijgen", vertelt de 34-jarige zangeres, die momenteel een relatie met ondernemer Michael Polansky heeft.

"Ik verheug me op het moeder-zijn. Het is toch ontzettend bijzonder wat we kunnen? We zijn in staat om een mens in ons te hebben en het te laten groeien. Dan komt het kind eruit en is het onze taak het levend te houden."

De artiest, die in het echt Stefani Germanotta heet, vertelt in het interview dat ze zich na een roerige periode weer goed voelt. Ze kampte meerdere malen met depressies en posttraumatische stressstoornis die chronische pijn, paniekaanvallen en suïcidale gedachten tot gevolg had.

"Het heeft even geduurd om te rouwen over de dingen die mij overkomen zijn", zegt de Amerikaanse. "Ik ben niet boos op mezelf dat dit even duurde. Ik heb foto's van mezelf gezien waarop alles oké lijkt, maar in het geheim draaide ik door."

Lady Gaga wil haar ervaringen graag gebruiken voor filantropische doeleinden. "Ik zou graag willen bijdragen aan onderzoek naar fibromyalgie en chronische pijn. Ik heb ontzettend veel dromen en wensen. Ik weet niet wat ik uiteindelijk ga bereiken, maar ik weet wel dat ik het ga doen met mensen die ik liefheb."