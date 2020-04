Georgina Verbaan, die sinds enkele maanden een relatie heeft met schrijfster Maartje Wortel, durfde eerder niet aan zichzelf toe te geven dat zij voornamelijk op vrouwen valt. De actrice vertelt in een duo-interview met haar vriendin aan Vogue dat het belangrijk is dat je mensen ziet met wie je je kunt identificeren.

"Voor mijn gevoel had je vroeger alleen Suzanne Klemann (een van de zangeressen van Loïs Lane, red.)", vertelt Verbaan (40) in gesprek met het modetijdschrift.

"Ik moest blijkbaar de veertig naderen voor ik aan mezelf durfde toe te geven dat ik niet simpelweg op mannen én vrouwen val, maar toch vooral op vrouwen."

Het koppel vertelt ook over hoe ze elkaar hebben leren kennen. "Ik was de eerste die naar jou toekwam", zegt de 37-jarige Wortel, die Verbaan zag op een feestje. "Maar ik was toen al met iemand. Dus het was niet versieren, maar wel toenadering."

Later ontmoetten de twee elkaar opnieuw. "Toen heb jij mij versierd", zegt Wortel. "Maar op een gekke manier", vervolgt Verbaan. "Het was compleet onduidelijk dat ik ermee bezig was."

Wortel bewondert intelligentie van Verbaan

De auteur vindt de intelligentie en humor van Verbaan het meest aantrekkelijk aan haar. "En je bent heel springerig en beweeglijk."

Ook de actrice vindt haar vriendin beweeglijk. "Maar op een heel andere manier, je hebt een heel andere energie. Je praat ook heel hard en langzaam. Ik hou van je stem en geest."

Verbaan had eerder relaties met onder meer Jort Kelder en kreeg met trompettist Rob van de Wouw in 2010 een dochter.