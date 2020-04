Arjan Ederveen heeft nooit de behoefte gehad om mee te doen aan allerlei spelprogramma's of op allerlei dingen op televisie te reageren. De komiek en acteur is blij dat hij geen "klassieke BN'er" is.

"Ik heb het ook nooit opgezocht of nodig gehad. Laat mij maar lekker zelfstandig blijven", aldus Ederveen (63) in gesprek met Nieuwe Revu.

De komiek vindt interviews met journalisten geen probleem, maar heeft gemerkt dat het hem soms te veel wordt. "Honderd keer hetzelfde verhaal vertellen aan steeds weer een andere journalist, en ondertussen maar blijven glimlachen."

"Na een première van mijn eigen voorstelling ben ik daarom ook meteen weg. Ik hou heus wel van gezelligheid, maar dan in de vorm van koken met vrienden. Niet om, net nadat je je show hebt uitgekakt en bent afgeschminkt, twintig veren te krijgen toegestopt op een feestje."

'Ze hangen vaak meteen met hun arm om je nek'

Toch zijn dat voor Ederveen niet de vervelendste momenten, hij vindt het namelijk echt vervelend om te worden "aangeklampt in de supermarkt door iemand die even met je op de foto wil".

"Vaak hangen ze dan ook meteen al met hun arm om m’n nek en er is altijd wel zo’n typische kutvriendin die ook wil, maar spontaan de camera niet aan de praat krijgt. Met een beetje pech ben je daar dan dus een paar minuten zoet mee."

De acteur vindt het eigenlijk makkelijker om met zijn huisdieren om te gaan dan met mensen. "Ik heb het niet zo op mensen. Ze willen altijd iets van je of de een begrijpt de ander niet. Omdat ik deel uitmaak van dezelfde roedel kan ik niet zonder ze, maar het liefst mijd ik ze zoveel mogelijk."

"Of ik observeer ze van een afstandje. Daar ben ik wel weer heel goed in en het is handig voor mijn werk. Gaat het echter ten koste van mijn vrije tijd, dan ben ik een vrij introvert type."