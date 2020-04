Grace Gummer gaat na een huwelijk van negen maanden scheiden van muzikant Tay Strathairn. De dochter van actrice Meryl Streep zou onverbrugbare verschillen hebben aangegeven als reden, meldt People, dat de bijbehorende documenten heeft ingezien.

Volgens de documenten zouden Gummer en Strathairn getrouwd zijn op 10 juli 2019. Op 21 augustus zou het echtpaar al uit elkaar zijn gegaan.

Volgens de documenten heeft Gummer aangestuurd op de scheiding. Noch de actrice, noch Strathairn zou aansturen op het ontvangen van alimentatie.

De 33-jarige dochter van Streep is vooral bekend van haar rol als FBI-agent Dominique DiPierro in de in december na vier seizoenen gestopte dramaserie Mr. Robot. De 39-jarige Strathairn is de zoon van acteur David Strathairn, die met Streep een echtpaar speelde in de film The River Wild uit 1994.