Ook zangeres Billie Eilish is de laatste tijd zoveel mogelijk thuis, maar dat vindt ze niet erg. In tegendeel: de zangeres vindt het eigenlijk weleens fijn om het wat rustiger aan te doen, vertelt ze in de podcast van Electronic Beats.

"Het is denk voor het eerst sinds ik 12 jaar oud was dat ik zo lang niks te doen had", vertelt de 18-jarige zangeres. "Ik heb het gevoel dat iedereen de hele dag aan het FaceTimen is met vrienden. Ik hou van mijn vrienden - mis ze heel erg, ik kan niet wachten om ze te zien - maar tegelijkertijd zit ik hier prima."

Ook vindt ze dat mensen het er even van moeten nemen zolang het duurt. Ik denk dat zodra we weer mensen kunnen ontmoeten en we naar buiten kunnen gaan, we zo gelukkig en dankbaar zullen zijn. Maar binnen drie dagen zullen we het allemaal weer als vanzelfsprekend beschouwen.”

Vorige maand nam Eilish, bekend van onder andere de hit Bad Guy, mee aan het iHeart Living Room Concert for America, om geld in te zamelen voor de strijd tegen de coronacrisis in de Verenigde Staten.