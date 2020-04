R. Kelly's verzoek om verlof vanwege de uitbraak van het coronavirus is afgewezen, meldt Variety dinsdag. De 53-jarige zanger wilde de cel tijdelijk verlaten, omdat hij zich zorgen maakt om zijn gezondheid.

Kelly zit vast in het Chicago Metropolitan Correctional Center, waar hij zijn processen afwacht. Hij wordt onder meer verdacht van afpersing en seksueel wangedrag.

Op 26 maart hebben Kelly's advocaten om verlof verzocht. Zijn noemden zijn leeftijd en een recente operatie als risicofactoren die hem vatbaar maken voor het coronavirus.

Rechter Ann Donnelly heeft het verzoek echter afgewezen. "De verdachte zit momenteel in hechtenis vanwege het risico dat hij kan vluchten of zal proberen toekomstige getuigen te belemmeren, bedreigen of intimideren", schreef Donnelly in de uitspraak. "De beklaagde heeft niet kunnen uitleggen dat die risico's er niet meer zijn."

Daar voegde ze volgens Page Six aan toe: "Hoewel ik de angst van de beklaagde rondom het coronavirus begrijp, heeft hij geen dwingende redenen vastgesteld die zijn vrijlating rechtvaardigen."