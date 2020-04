Actrice Sarah Hyland speelde elf seizoenen lang de rol van Haley Dunphy in de Amerikaanse sitcom Modern Family. De laatste opnames van het seizoen zitten er al even op, waarmee de serie ook aan haar einde is gekomen. Hyland vertelt aan Cosmopolitan echter dat ze niet helemaal tevreden is met dat einde.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

In het voorlaatste seizoen is te zien dat Haley Dunphy moeder wordt van een tweeling. Dat leidt het in het elfde seizoen echter toe dat de oudste van de Dunphy-kinderen een stuk minder in beeld is.

Dat vindt de 29-jarige Hyland zonde en een gebrek aan diepgang. Zij had liever gezien dat haar karakter het ver had geschopt in de modewereld. "Er zijn zoveel moeders die ook hard werken en fantastische moeders zijn. Het was geweldig geweest om dat te laten zien, zeker van iemand als Haley”, zegt ze tegen Cosmopolitan.

De laatste aflevering van Modern Family wordt op 8 april in Amerika uitgezonden.