Gordon denkt niet dat zijn koffieketen Blushing en burgerrestaurant The Burger Room kunnen voortbestaan als de coronacrisis nog veel langer aanhoudt.

"Ik red het sowieso nog een half jaar, maar langer niet", vertelt hij in gesprek met HorecaNederland.TV. "Eerlijk gezegd denk ik niet dat we de oude omzetten weer gaan halen als we weer open zijn."

De artiest en horecaondernemer noemt de huidige situatie "onwerkelijk". "Bijna elke ondernemer zal nu met verbijstering thuiszitten."

Gordon merkte de angst bij zijn personeel en zijn gasten al voordat de horeca in Nederland gesloten werd. "Ik zag een kentering in de omzet en zondagochtend (de dag dat de maatregelen bekend werden gemaakt, red.) hakte ik de knoop door. De toekomst zal nooit meer hetzelfde zijn."

Wel relativeert hij de situatie. "Ik denk altijd: het is maar geld, er zijn mensen die vele malen erger zitten."

Gordon zit momenteel in thuisisolatie, omdat hij medicatie slikt die zijn immuunsysteem verzwakken. "In mijn situatie kan ik zelfs niet naar de supermarkt", vertelt de presentator.

"Maar ik leefde al vrij geïsoleerd. Het bekende Nederlander-schap is voor mij een ding, dus heel veel is er voor mij niet veranderd. Ik kan nu tegen anderen zeggen: eigenlijk heb je nu mijn leven."

