Componist Hans Zimmer en zijn vrouw Suzanne Zimmer gaan scheiden, meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ.

Het is het tweede huwelijk van Zimmer dat strandt, aldus TMZ. Eerder was hij getrouwd met Vicki Carolin, maar die relatie kwam in 1992 ten einde.

Wat de reden voor de echtscheiding is, wordt niet vermeld. Hans en Suzanne Zimmer hebben samen vier kinderen, van wie twee al volwassen zijn. Met Carolin heeft Zimmer ook een volwassen dochter.

De 62-jarige, in Duitsland geboren componist schreef de muziek voor films als The Lion King, Inception en Gladiator. Voor zijn werk voor eerstgenoemde film ontving Zimmer een Oscar. Op dit moment werkt hij aan de soundtrack van de nog te verschijnen James Bond-film No Time to Die.