Alec Baldwin en zijn vrouw Hilaria zijn weer in verwachting, meldt de echtgenote van de acteur in een filmpje op Instagram. In november maakte het echtpaar bekend dat Hilaria een late miskraam had gehad.

"Ik heb geen woorden om uit te drukken hoe dit geluid mij doet voelen", aldus Hilaria Baldwin over het filmpje waarop het geluid van een kloppend hartje te horen is. "Alles gaat goed en het kleintje is gezond". Baldwin maakte niet bekend wanneer zij is uitgerekend.

De 62-jarige Alec Baldwin en zijn 36-jarige echtgenote hebben al vier kinderen. In november deelde Hilaria een filmpje waarin te zien is hoe ze met haar dochter Carmen spreekt over het na vier maanden eindigen van haar zwangerschap.

De vrouw van de acteur sprak zich in april uit over een mogelijke eerdere miskraam. Ze vindt het belangrijk om open te zijn over miskramen om het taboe te doorbreken.