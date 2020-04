Prins Harry en Meghan Markle zijn bezig met het opzetten van een nieuwe non-profitorganisatie met de naam Archewell, meldt de Daily Telegraph maandag op basis van een gesprek met het echtpaar. De Britse prins en zijn vrouw vervangen met Archewell hun Sussex Royal stichting, nadat ze op 31 maart afstand deden van hun koninklijke titels.

De aanvraag voor Archewell is in maart ingediend in de Verenigde Staten en de stichting zou een goededoelenstichting, een educatieplatform, een vrijwilligersdienst en een website gaan onderbrengen. Verdere details over de stichting, bijvoorbeeld wanneer deze van start gaat, volgen later dan gepland vanwege de situatie rondom COVID-19, beter bekend als het coronavirus.

De naam Archewell is gebaseerd op het Griekse woord 'arche', dat 'basis van actie' betekent. Harry en Meghan onthulden tegen de Telegraph dat het woord ook de inspiratie was voor de naam van hun elf maanden oude zoon Archie.

Eind maart deden Harry en Meghan afstand van hun koninklijke titels vanwege aanhoudende conflicten met de Britse roddelpers. Het echtpaar verhuisde eerder al van het Verenigd Koninkrijk naar Canada en vervolgens Hollywood in de Verenigde Staten.