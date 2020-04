Erik Mouthaan, RTL Nieuws-correspondent in de Verenigde Staten, meldt maandag op Twitter dat hij "aan het opkrabbelen is na een periode van ziekte". Hoewel hij niet getest kon worden, denken twee artsen dat hij het coronavirus had. Hij deelt het met zijn volgers om te laten zien hoe "makkelijk het is om het op te lopen".

Mouthaan heeft zes dagen verhoging gehad, waarvan twee dagen koorts van 39 graden. Ook was hij aan het hoesten en voelde hij druk op zijn borst. Hij zegt dat hij geen moment kortademig is geweest en dat hij niet op corona getest kon worden, omdat de symptomen niet ernstig genoeg waren. "In overleg met mijn huisartsenpraktijk heb ik rust genomen."

"Nu ben ik drie dagen symptoomvrij al ben ik nog steeds snel moe", zegt de 47-jarige Mouthaan. "Mijn lichaam heeft veel slaap nodig. In de afgelopen weken hebben jullie mij een paar keer verslag zien doen vanuit mijn zelfisolatie in mijn appartement."

Mouthaan hoopt de komende week zijn rol als verslaggever op locatie weer op te pakken. "Ik heb tijdens de piek van mijn ziekte geen melding gemaakt van mijn omstandigheden, omdat we gewoonweg niet bevestigd kregen wat er aan de hand was en omdat er velen zijn met hevigere symptomen", laat hij weten.

Hij kiest er nu alsnog voor om dit te doen, "om aan te geven hoe makkelijk het is om dit op te lopen".

Mouthaan drukt iedereen nog op het hart om voorzichtig te zijn en afstand te houden. "Blijf thuis, volg adviezen op van artsen en autoriteiten. Tot zover. Nu ga ik weer aan de slag", besluit hij.